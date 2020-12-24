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تعليم

بوسي للشعب: نتمنى عام جديد سعيد واللهم احفظ مصر من كل سوء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوسي
بوسي
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كريم ناصر
تحيى نجمة الغناء الشعبي بوسي حفلا فنيا بمسرح اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، حيث ظهرت بفستان اسود واطلالة رائعة نالت استحسان المتابعين. 

وقدمت فى بداية الحفل  التهنئة الى الشعب المصري بمناسبة العام الجديد ، وقالت : يارب تكون سنة سعيدة ويحفظ مصر واهلها من كل سوء 

كما قدمت التهنئة الي الاخوة الاقباط .

وشدت بوسي بباقة من اجمل اغانيها القديمة والحديثة بالاضافة الي اغاني الرواد ومنها اغنية اما براوة والتي ابدعت في غنائها وايضا اغنية هوي يا هوي.

واعربت عن سعادتها للقائها بالجمهور من خلال حفل جامعة مصر ، هذا المسرح المهم والذي وقف علي خشبته نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

واشعلت بوسي الاجواء في بداية حفلها باغنية اضحك للدنيا واه يا دنيا وتفاعل كبير في الحفل الفني من الجمهور . 

يذكر انه ووسط إجراءات استثنائية أعدتها إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استعداد لحفل النجمة بوسى، ، يأتى على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات، مع تخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد، كما حرصت إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور.
بوسي للشعب: نتمنى عام جديد سعيد واللهم احفظ مصر من كل سوء
بوسي للشعب: نتمنى عام جديد سعيد واللهم احفظ مصر من كل سوء
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