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رياضة

شوبير: حضور الخطيب جنازة البكري وشكر الزمالك أعظم رسالة للوسط الرياضي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:52 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
أشاد الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، بحضور الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنه المؤقته المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وكتب شوبير عبر تويتر: "‏حضور مجلس ادارة الاهلي بالكامل جنازة المستشار احمد البكرى رئيس نادي الزمالك ورسالة الشكر من مجلس ادارة الزمالك للاهلي اعظم رساله للوسط الرياضي".

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.
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