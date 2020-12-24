استشاري مناعة: مراتي مش عايزاني أختار أي لقاح لكورونا

قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إن السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، كانت متوقعة أن تظهر، موضحًا أن خصائص الفيروس لم تتغير كثيرا وهذا لا يؤدي لتغيير البروتوكول العلاجي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن سلالات كورونا الجديدة مثل الشخص الذى يظهر بطريقة مختلفة مثلا "اليوم يظهر بملابس صيفية وغدا ملابس شتوية" فالشخص لم يتغير، فسلالات كورونا الجديدة مثل الفيروس الأصلي.





وأشار إلى أن التحور الجيني فى كورونا لا يؤثر على نشاط الفيروس ولكنه يؤدي لسرعة الانتشار، مؤكدًا أن السلالات الجديدة لكورونا موجودة في مصر.





ولفت إلى أن اللقاحات أو العلاج لمرض يكون له أعراض جانبية، ولذلك المتخصصين يبحثون عن الفاعلية والأمان.





وتابع: مراتي مش عايزانى أختار أى لقاح لكورونا، ولكن فى الحقيقة سأستخدم اللقاح الصيني، لأنه مصنع بنفس تقنية حقن شلل الأطفال، وأدوية تعطى فى مصر.