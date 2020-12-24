عضو العليا للفيروسات: لا توجد تغييرات جوهرية فى سلالات كورونا الجديدة

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي مع وزارة الصحة على اتم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك 25 مستشفى جامعي بالمحافظات جاهزة لاستقبال أى مريض كورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن البروتوكولات الخاصة بكورونا تتم بالاتفاق مع وزارة الصحة ويتم توفيرها فى مستشفيات العزل.





وأشار إلى أن هناك سلالات جديدة لفيروس كورونا، ولكن لا توجد تغييرات جوهرية فى السلالة الجديدة، ولذلك بروتوكولات العلاج كما هي.

وقد قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تنسيقا تاما بين وزارة الصحة والتعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مستشفيات التعليم العالى على اتم استعداد لاستقبال الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات عزل مخصصة لاستقبال الأطفال.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار أن عدد المستشفيات الجامعية 115 مستشفى، ومن المتوقع زيادتها؛ بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية التي تستقبل مرضى فيروس كورونا. وأضاف ، أن السلالات الجديدة تصيب الأطفال، ولذلك تم تجهيز أماكن لهم، مؤكدا أن هناك أطفالا لا تظهر عليهم أى أعرض وتم تجهيز أماكن لهم

وتابع أن هناك مستشفيات لدى وزارة التعليم العالي مخصصة بالكامل لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مثل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى الباطنة، في جامعتي القاهرة و عين شمس، فضلا عن المستشفى الميداني، و مستشفى العبور التخصصي، ومستشفى الشهيد أحمد شوقي.





