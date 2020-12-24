وزير البترول الأسبق: التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بدأ منذ 2003

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية نفذتها جميع الدول إلا 3 فقط منها تركيا، لافتا أنه تم اتباع قواعد الترسيم بين مصر واليونان وقبرص وفقا للقانون الدولى.





وتابع وزير البترول الأسبق خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، منذ 2003 بدأ التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وكان من المقرر أن يتم ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.



