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خطوات تجهيز البرتقال المصري للتصدير للأسواق العالمية.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:10 م
وائل عبد الهادي مدير
وائل عبد الهادي مدير التشغيل بأحد مزارع البرتقال
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محمود محسن
قال وائل عبد الهادي مدير التشغيل بإحدى مزارع البرتقال، إن التحضير لتصدير البرتقال يبدأ من المزرعة، باستلام المحصول الخام ويمر على مرحلة الفرز بعد ذلك. 

وأضاف عبد الهادي خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المحطة بها 4 مراحل للفرز وأحواض التطهير والتشميع، مشيرا إلى أنه نبدأ في تقسيم البرتقال لأحجام وكل حجم له طريقة تغليف معينة.

وتابع  أن هناك العديد من الأحجام المختلفة للبرتقال منها حجم 40 و 48 و 56 و 64 إلى 100 .

وأشار عبد الهادي إلى أن العديد من دول أوروبا خاصة روسيا تحب البرتقال ذات الأحجام 40 و 48 و  56 وبالنسبة لدول أسيا تفضل الأحجام من 56 إلى 100. 

وأشار إلى أن البرتقال المصري يتميز بشكل وطعم جيد وجودته عالية. 

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر احتلت الصدارة في تصدير الموالح وهذا أمر غير مسبوق خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حتى أنها سبقت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى في الأعوام السابقة.
 

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