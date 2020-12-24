مدير مزرعة: 700 مليون دولار القيمة التصديرية من البرتقال والموالح.. فيديو

قال ياسر عبد العزيز مدير العمليات بإحدى مزارع البرتقال إنه خلال الموسم الماضى وهذا الموسم وصلت مصر لصدارة الترتيب العالمي في تصدير البرتقال بمليون و400 الف طن بقيمة تصديرية 700 مليون دولار.





وأضاف عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن ما تم من إنجازات بهذا الملف نتيجة لمنظومة كبيرة تبدأ من الزراعة، وتنمية الفكر التصديرى وتوعية المزارع باستخدام الأسمدة والمبيدات.





وتابع مدير العمليات بإحدى مزارع البرتقال أن التشريعات العالمية حريصة على صجة الموطان مؤكدا أنه اصبح هناك رقابة حجرية على المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها.





وأشار عبد العزيز إلى أن هذا العام وصلنا للسوق اليابانية بعد مجهودات كبيرة، مؤكدا أن معظم أسواق العالم مفتوحة أمام الصادرات المصرية ونستطيع عبور 2 مليون طن خلال الأعوام القادمة.





وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر احتلت الصدارة في تصدير الموالح وهذا أمر غير مسبوق خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حتى أنها سبقت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى في الأعوام السابقة.



