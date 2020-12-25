الأجهزة الأمنية بسوهاج تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي "النقي وبريدي"

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، خصومة ثأرية بين عائلتي “النقي” و “بريدي” بمركز جرجا جنوبي المحافظة.





وقدم “أبو الحسن. أ” من عائلة “النقي” الكفن “القودة” لوالد المجني عليه، وأقسم الطرفان أمام الحضور على كتاب الله أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.





حضر مراسم الصلح اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، العديد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلس النواب، وحوالي ألفي شخص من قرى مركز جرجا.





تعود أحداث الواقعة لبداية العام الجاري عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بناحية قرية بندار دائرة المركز.





تبين من التحريات نشوب مشاجرة بين بعض أفراد عائلتي “النقي” و”بريدي” بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



