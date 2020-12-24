مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل للمرة الثانية.. شاهد

شارك المخرج مجدي الهواري صورا تحمل رسالة حب واحترام إلى الفنانة غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر مجدي صورة لـ غادة عادل وهي تحتفل بعيد ميلادها والعام الجديد، علق قائلا: "♥ ️🎉 عيد ميلاد سعيد 🎁🎉🎂 عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة".

وأضاف: "كبرنا التورته علشان الناس اللي كانت زعلانه 😂💪💙 كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين 🙏🤩 احترمنا لكل اللحظات من احترمنا لبعض ومن احترمنا ليكم 🤗الجمهور العزيز".

وتحتفل الفنانة غادة عادل غدا بعيد ميلادها، وقدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربي.

وكانت غادة عادل أعلنت انفصالها عن زوجها السابق المخرج مجدى الهوارى منذ فترة قصيرة؛ وذلك بعد أن قضى سويا سنوات طويلة أسفرت عن خمسة أولاد.

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "الخطة العايمة" مع الفنان علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب.

وقد روجت الفنانة غادة عادل لفيلمها الجديد "الخطة العايمة" حيث نشرت البوستر الرسمى للفيلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

وطرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.