ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أغنية كوميدية من إدوارد وأسرته عن كورونا .. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:39 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قدم الفنان إدوارد وأسرته أغنية كوميدية عن الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، مع الإعلامية منى الشاذلي، على الهواء.

وقال إدوارد في كلمات الأغنية :" اخترت اطلع من عزلتي واروح برنامج منى الشاذلي".

وأضاف إدوارد في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "صوت بنتي ماريا ملائكي وابنائي يحبون الأغاني الكلاسيك".

وتابع ادوارد: "فيفيان زوجتي تعتبر عشرة العمر وحبيبتي وبدأت مستقبلي معها، وماريا بنتي بتغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، ومارك  ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".

وأضاف إدوارد: "بعد وفاة أبويا فجأة مبقاش فيه حاجة وبعد تصفية الشركة روحت اشتغلت عند الناس اللي كانوا شغالين عندنا ونزلت ألعب  بالجيتار في اكثر من فندق  لتوفير مصدر دخل".

وتابع إدوارد: "أنا اتعملت من صغري أكون راجل وأكون مسؤول عن أسرة قبل التخرج من الجامعة ولم اشعر بأي احباط، وأمي نزلت تشتغل لتوفير دخل للمنزل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيد النساء.. تعرف على تفاصيل واقعة الطفلة التي أفسدت عيد ميلاد شقيقتها.. فيديو وصور

بابا فين.. فقرة كوميدية لـ بوسي مع منى الشاذلي.. شاهد

أبويا قعد في العناية المركزة سنة.. إدوارد يروي قصة مؤثرة في حياته.. فيديو

روحت خطوبته.. زوجة إدوارد تكشف كواليس تعرفها به قبل الزواج.. فيديو

تعرف على عمر الفنان إدوارد وأول مصروف في حياته .. فيديو

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. الحكومة تتعاقد على 30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بـ فيروس كورونا

وزير المالية: التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وحجز 30 أخرى

شعر بالخطر متأخرا.. عمرو موسى: القذافي كان حاسس بقوته ويرى مبارك وبن علي "ضعفاء"

طليق نيللي كريم :لا خلافات بيننا.. وأم بناتي خط أحمر.. فيديو

حقيقة إساءة هيفاء وهبي إلى طارق العريان دعما لـ أصالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة