أغنية كوميدية من إدوارد وأسرته عن كورونا .. شاهد

قدم الفنان إدوارد وأسرته أغنية كوميدية عن الحجر بسبب فيروس كورونا، مع الإعلامية منى الشاذلي، على الهواء. المنزلي





وقال إدوارد في كلمات الأغنية :" اخترت اطلع من عزلتي واروح برنامج منى الشاذلي".





وأضاف إدوارد في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": " صوت بنتي ماريا ملائكي وابنائي يحبون الأغاني الكلاسيك".





وتابع ادوارد: "فيفيان زوجتي تعتبر عشرة العمر وحبيبتي وبدأت مستقبلي معها، وماريا بنتي بتغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، ومارك ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".





وأضاف إدوارد: "بعد وفاة أبويا فجأة مبقاش فيه حاجة وبعد تصفية الشركة روحت اشتغلت عند الناس اللي كانوا شغالين عندنا ونزلت ألعب بالجيتار في اكثر من فندق لتوفير مصدر دخل".





وتابع إدوارد: "أنا اتعملت من صغري أكون راجل وأكون مسؤول عن أسرة قبل التخرج من الجامعة ولم اشعر بأي احباط، وأمي نزلت تشتغل لتوفير دخل للمنزل".