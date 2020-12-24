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إبراهيم عيسى: هدف ترامب التشويه والتشهير بالكونجرس وله جمهور بيصدق كل كلامه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:22 م
إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفه التشويه والتشهير بقرار مجلس النواب "الكونجرس" ولا يضع فى وجدانه الحقيقة ولكن ينظر إلى مصلحته السياسية، مطالبا الشعوب العربية بالتعلم من هذا الدرس بأنه لا توجد خصومة دائمة أو صداقة دائمة فى السياسة.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن ترامب وجد مصلحته الآن فى تشويه قوانين وقرارات الكونجرس حتى وإن كان عليها توافق بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الذي ينتمى له، قائلا: "جمهور ترامب مسلم عقله ووجدان لترامب ولو قال له أي حاجة هيصدقه". 

وتابع: "ترامب لا يضع فى وجدانه الحقيقة، وده الدرس للشعوب العربية، واللى قلقان من حكم جو بايدن أقول له لا توجد مصالح ولا خصومات دائمة، ولازم ندير سياساتنا الدولية من هذا المنطلق، مصلحة مصر فى المقام الأولى طالما سياسة بريئة ولا تضر بالغير".
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