الزمالك راحة 11 يوما .. سموحة: تأجيل القمة قرار ظالم

قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه فوجئ بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بجدولة مباراة فريقه أمام الزمالك بدلا من القمة التي كان مقررا لها يوم 28 ديسمبر الجاري.





وعلق سامي عبر إذاعة الشباب والرياضة "القرار مفاجأة، وظلم لنا، بالتأكيد المباراة ستقام في الموعد المحدد، لكن الزمالك في راحة منذ 11 يوما، وتكافؤ الفرص مهم جدا في ظل ضغط جدول الدوري".

وعن الفوز على وادي دجلة 2-1 مساء اليوم الخميس، قال المدير الفني لسموحة "دجلة كان الأفضل في الشوط الأول، انتابتنا حالة غريبة".



