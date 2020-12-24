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وزير البترول الأسبق: حفر 20 بئرا استكشافية للغاز بحقل ظهر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه تم حفر 20 بئرا استكشافية  بحقل ظهر، تكلفة حفر البئر الواحدة 100 مليون دولار، بإجمالي 2 مليار دولار.


وتابع وزير البترول الأسبق خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنتاج الغاز انخفض بعد 2011 لانخفاض تضاغط الآبار ما بين 10 إلى 15 % سنويا.


وأضاف، إنتاج مصر في عام 2010 وصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب عاز طبيعي في اليوم وكان يكفي حاجة المصريين بالإضافة إلى تصدير الفائض، وظلت النسبة تنخفض إلى أن وصلنا إلى استيراد الغاز.

https://www.youtube.com/watch?v=fsuFCb1G7GY
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