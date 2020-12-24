جامعة عين شمس تطلق مسابقة مقومات الجيل الرابع.. وجوائز بـ 120 ألف جنيه

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس تحت قيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مسابقة لإعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع ASU G4 Transformation.









يأتي ذلك في اطار اهتمام الجامعة بتعزيز تنافسية التعليم و البحث العلمي في البلاد، و ايمانا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسى لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول لتصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع.









تهدف المسابقة التى تحسين جودة الخدمات المقدمة من القطاع و تقليل الوقت و المجهود المبذول و تقليل التعامل الورقي خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة في ضوء تداعيات فيروس كورونا COVID 19.









الي جانب رفع مستوى البحث العلمى من خلال تعزيز ثقافة الابتكار و الإبداع بين مجتمع جامعة عن شمس. و توفير الخدمات اللازمة لدعم منظومة البحث العلمى بالجامعة .









كذلك تهدف المسابقة الي زيادة معدلات النشر الدولى خصوصا في المجلات و الدوريات ذات معامل تأثير مرتفع و مدرجة في Scoups

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وأيضا التسويق لمخرجات البحث العلمى المختلفة بالجامعة وخارجها و إشراك أجيال مختلفة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب فى مجموعات عمل مشتركة.









بالإضافة إلي تشجيع المتميزين والمبدعين مهما كانت تخصصاتهم العلمية على اعداد الخطة التسويقية و التى تشمل موقع الجامعة وجميع منصات التواصل الاجتماعى (تويتر، يوتيوب، فيس بوك....) التابعة للجامعة بالإضافة إلى التسويق للخدمات المقدمة و دعم البحث العلمى بأشكاله المتعددة ككورسات بنك المعرفة المصرى وكورسات مركز التدريب والتطوير وغيرها.









وحول الشروط العامة للمسابقة أن يتضمن المقترح المقدم خطة تسويقية كاملة تشمل موقع الجامعة ، جميع منصات التواصل الاجتماعى (توتير، يوتيوب، فيسبوك....) التابعة للجامعة.









مع تقرير يوضح الفكرة العامة و الخدمات المقترح توفيرها لدعم منظومة البحث العلمى بالجامعة موضحا فيها الأدوات و الطرق المستخدمة وآليات التتفيذ.









ويرفق مع التقارير المقدمة من الفرق المتسابقة Demo videos ,Screen shoots تشرح بوضوح الفكرة العامة للأدوات المستخدمة والمميزات المختلفه لهذه الادوات وكيفية تطبيقها.









ويمكن الاشتراك في المسابقة في الفترة 20/12/2020 حتى 20/1/2021 من خلال الرابط التالي

http://competition.asu.edu.eg/









لكل من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ، الباحثين و المبتكرين ،خريجى جامعة عن شمس و طلبة كليات و معاهد جامعة عين شمس علي أن تتكون الفرق المتقدمة من ٣ - ٥ اشخاص.









وتقدم المسابقة جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بقيمة 120 ألف جنيه.

50 الف جنيه للمركز الأول

40 الف جنيه للمركز الثانى

30 ألف جنيه للمركز الثالث.