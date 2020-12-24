ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بنسبة 50%.. كفر الشيخ تطبق نظام التناوب بين العاملين بالمصالح الحكومية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:45 م
تطبيق نظام التناوب
تطبيق نظام التناوب بين العاملين بالمصالح الحكومية
Advertisements
محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس،  قرارًا، رقم 1227 لسنة 2020، بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمديريات الكائنة بالمحافظة والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، بنظام التناوب بما لا يقل عن 50% من القوة الإجمالية، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستثنى قرار محافظ كفر الشيخ، بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها، والتي تشمل المستشفيات، ومرفق الإسعاف، وخدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقًا للقواعد التي يراها رئيس المرفق، وبما يضمن حسن سير وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين على الوجه الأكمل في هذه المرافق.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية بمصيف بلطيم ..صور

لمجابهة كورونا.. تخفيض حضور العاملين بمحافظة الإسكندرية بنسبة 50 % بدءًا من 6 ديسمبر

تنظيم حضور العاملين بديوان عام بني سويف والوحدات المحلية والخدمات بالتناوب

باستثناء 3 فئات.. محافظ الفيوم يقرر تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية بسبب كورونا

متحدث الري: تناوب حضور الموظفين بما لا يؤثر على سير العمل

محافظ دمياط تصدر قرارات لتنظيم العمل بالمصالح في ظل كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قطر ترفع سقف الدعم المالي لمركز كارنيجي للهجوم على مصر

5 حالات لحصول الموظف على الإجازات الخاصة بأجر كامل.. تعرف عليها

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

هل حضور خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة .. دار الإفتاء تجيب

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة