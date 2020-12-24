بوسي: أعشق أغاني فضل شاكر

أعربت المطربة الشعبية بوسي عن سعادتها بلقاء الجمهور من خلال حفل جامعة مصر، هذا المسرح المهم الذي وقف علي خشبته نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.





وقالت بوسي انها تعشق صوت واحساس فضل شاكر الذي قدم اجمل الاغاني بمسيرته الرائعة، واهدت الجمهور اغنية من الاغاني القديمة لفضل شاكر





كما اشعلت بوسي الاجواء في بداية حفلها باغنية اضحك للدنيا واه يا دنيا وتفاعل كبير في الحفل الفني من الجمهور وطلب غناء اه يا دنيا مرة ثانية.





وشدت بوسي بباقة من اجمل اغانيها القديمة والحديثة بالاضافة الي اغاني الرواد ومنها اغنية اما براوة والتي ابدعت في غنائها وايضا اغنية هوي يا هوي.





وازدان الحفل بحضور من نخبة الاعلاميين ونجوم المجتمع ومتابعة من كبيرة من الجمهور الذي حرص علي حضور الحفل





وقدمت بوسي في بداية الحفل التهنئة الي الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، قائلة: يارب تكون سنة سعيدة ويحفظ مصر واهلها من كل سوء واهلها"، كما قدمت التهنئة الي الاقباط.



