شعر بالخطر متأخرا.. عمرو موسى: القذافي كان حاسس بقوته ويرى مبارك وبن علي "ضعفاء"

أكد عمرو موسى، الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن العقيد الليبي الراحل معمر القذافى كان يشعر بالقوة وهدوء الوضع في ليبيا ويري أن الرئيسين التونسي زين العابدين بن على فى تونس وحسنى مبارك فى مصر ضعيفان ولم يستطيعا السيطرة على الوضع حيال الثورات العربية.





وأضاف عمرو موسى، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن العقيد القذافى لم يشعر بخطورة الوضع في ليبيا الا متأخرا، قائلا: "القذافى لم يشعر بخطورة الوضع فى ليبيا "إلا بعد ما الفاس وقعت في الراس".





وتابع: "كنت قلقا على ليبيا ولا ازال كمواطن مصري، وما يجري فى ليبيا يؤثر على مصر ومثلها فلسطين والسودان ولابد ان يكون هناك وعي والابتعاد عن السطحيات"، لافتا إلى أن الاضطرابات فى ليبيا أقل من سوريا ويوجد الآن تهدئة ووقف لاطلاق النار.