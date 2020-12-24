12مليون جنيه تكلفة تطوير أجهزة تحليل معهد الصحة الحيوانية بالمنوفية

قال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق عام المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، بلغت قيمة تطوير وتحديث معمل تحليل الألبان بمعهد الصحة الحيوانية في شبين الكوم بالمنوفية 12 مليون جنيه، وتم تجهيزه بأحدث أجهزة التحليل والتشخيص العالمية، التى تضمن خلو الألبان من اى ملوثات والتداول الآمن لها من المربى وداخل المركز بأعلى جودة عالمية .





وأضاف عبد الرشيد خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أنه تم تجهيز مركز تجميع الألبان بأحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال لتحليل الألبان المنتجة من المربى أو التي يتسلمها المركز، الذى يضم أيضا أحدث أجهزة التشخيص المرضية التى تسحب عينات من الحيوانات لإثبات خلوها من الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل إلى الألبان، لافتا إلى أن الأفراد داخل المعمل مجهزين وتم تدريبهم بمنتهى الدقة وسيتم اعتمادهم لشهادة 17025 وهى الشهادة الدولية المتخصصة في اختبارات الألبان.