ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

12مليون جنيه تكلفة تطوير أجهزة تحليل معهد الصحة الحيوانية بالمنوفية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق عام المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، بلغت قيمة تطوير وتحديث معمل تحليل الألبان بمعهد الصحة الحيوانية في شبين الكوم بالمنوفية 12 مليون جنيه، وتم تجهيزه بأحدث أجهزة التحليل والتشخيص العالمية، التى تضمن خلو الألبان من اى ملوثات والتداول الآمن لها من المربى وداخل المركز بأعلى جودة عالمية . 

وأضاف عبد الرشيد خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أنه تم تجهيز مركز تجميع الألبان بأحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال لتحليل الألبان المنتجة من المربى أو التي يتسلمها المركز، الذى يضم أيضا أحدث أجهزة التشخيص المرضية التى تسحب عينات من الحيوانات لإثبات خلوها من الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل إلى الألبان، لافتا إلى أن الأفراد داخل المعمل مجهزين وتم تدريبهم بمنتهى الدقة وسيتم اعتمادهم لشهادة 17025 وهى الشهادة الدولية المتخصصة في اختبارات الألبان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير: مبادرة البنك المركزي طورت مزارع الإنتاج الحيواني.. فيديو

خبير: مصر تمتلك منظومة كبيرة في مراكز تجميع الألبان

الزراعة: إنشاء 10 مراكز تجميع بالقرى المنتجة للألبان

الزراعة: الرئيس وجه بحصول أصحاب مراكز تجميع الألبان على قورض بفائدة 5% متناقصة

برلماني: لابد من توفير مناخ مناسب لتنمية الإنتاج الحيواني.. ورقابة حول تداول الأعلاف

منسق مشروع مكونات الألبان : الدعم الكبير للقطاع لم يحدث من قبل.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد الاعتراف بسيادة المغرب.. أمريكا تعلن بدء إنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

5 حالات لحصول الموظف على الإجازات الخاصة بأجر كامل.. تعرف عليها

وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

خالد الجندي يسخر من أبو إسحاق الحويني: عندك ضيق أفق وبتكلم الجن إزاي؟

بفستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة