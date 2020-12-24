الكهرباء: أوروبا متحفزة لاستيراد الطاقة من مصر





وتابع حمزة خلال تصريحات لـ "اكسترا نيوز"، أن هناك مشروعات جار دراستها للبدء فيها مع الربط الكهربى بين مصر والسعودية، مؤكدا أن الاحتياطى الموجود من الكهرباء يمثل 25% من الإنتاج.









ولفت المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن أسعار الكهرباء ستكون بالتنسيق مع الدول الصديقة، موضحا أن كل الأطراف تكون مستفيدة سواء المصدرة للطاقة أو المستوردة لها.









وأشار إلى أن دول أوروبا مهتمة بمشاريع الطاقة المتجددة التي تم إنشاؤها فى مصر، الأمر الذى سيساهم فى تسهيل تصدير الطاقة لها عن طريق قبرص واليونان.