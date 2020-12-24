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الكهرباء: أوروبا متحفزة لاستيراد الطاقة من مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك خطوط ربط كهرربائى بين مصر وعدد من الدول العربية مثل ليبيا والادرن، جار تطويرها وزيادة قدرتها.


وتابع حمزة خلال تصريحات لـ "اكسترا نيوز"، أن هناك مشروعات جار دراستها للبدء فيها مع الربط الكهربى بين مصر والسعودية، مؤكدا أن الاحتياطى الموجود من الكهرباء يمثل 25% من الإنتاج.


ولفت المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن أسعار الكهرباء ستكون بالتنسيق مع الدول الصديقة، موضحا أن كل الأطراف تكون مستفيدة سواء المصدرة للطاقة أو المستوردة لها.


وأشار إلى أن دول أوروبا مهتمة بمشاريع الطاقة المتجددة التي تم إنشاؤها فى مصر، الأمر الذى سيساهم فى تسهيل تصدير الطاقة لها عن طريق قبرص واليونان.
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