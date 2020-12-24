ابنة إدوارد تقلد والدها بطريقة كوميدية على الهواء.. فيديو

شارك الفنان إدوارد وأسرته في فقرة كوميدية وترفيهية أثناء استضافتهم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".





وقلد إدوارد الفنان يونس شلبي، ومن جانبها قامت ماريا ابنة ادوارد بتقليد والدها قائلة الإفيه الشهير له «أحمر على أبويا بطيخ»".





وقدم الفنان إدوارد وأسرته أغنية كوميدية عن الحجر المنزلي؛ بسبب فيروس كورونا، وقال في كلمات الأغنية :" اخترت اطلع من عزلي وأروح برنامج منى الشاذلي".





وفي سياق متصل قال إدوارد في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "والدي أصيب بجلطة عندما كنت في السنة الثانية في الجامعة ودخل العناية المركزة لمدة عام واضطريت لتصفية الشركة الخاصة به ثم توفى وبدات اعتمد على نفسي".





وأضاف إدوارد: "بعد وفاة ابويا فجأة مبقاش فيه حاجة وبعد تصفية الشركة روحت اشتغلت عند الناس اللي كانوا شغالين عندنا ونزلت ألعب بالجيتار في أكثر من فندق لتوفير مصدر دخل".





وتابع إدوارد: "أنا اتعملت من صغري أكون راجل وأكون مسؤول عن أسرة قبل التخرج من الجامعة ولم أشعر بأي إحباط، وأمي نزلت تشتغل لتوفير دخل للمنزل".





وتحدث إدوارد عن أسرته قائلا: "فيفيان زوجتي تعتبر عشرة العمر وحبيبتي وبدأت مستقبلي معها، وماريا بنتي بتغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، ومارك ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".