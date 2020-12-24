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توك شو

إنشاء أول مركز دولي في مصر لتجميع الألبان..فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:30 م
صناعة الألبان
صناعة الألبان
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توك شو
قال محمد سلطان خبير صناعة الألبان إن الحكومة المصرية بدأت مؤخرا تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتطوير مراكز تجميع الألبان، وقد نجحت تجربة إنشاء أول مركز مصرى معتمد دوليا لتجميع الألبان ن وفقا المعايير والاشتراطات الدولية بالتزامن مع هذا التطوير.

وأضاف سلطان خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن التجربة الجديدة قائمة علي تجميع الألبان يدويا ، كما تحتوي علي أول مبرد للألبان سعة 500 كيلو، مشيرا أن المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان ساهم في التعرف على الطرق الآمنة لتجميع الألبان وأساليب استلامها من المزارعين والتعرف على أحدث طرق تجميع الألبان في الهند وتطبيقها في مصر. 

وأوضح سلطان، أن البرنامج القومى لتجميع الألبان تشرف عليه وزارة الزراعة ، كما تقوم بدعم المربى وتعريفه بأفضل طرق التغذية ، والمتابعة البيطرية ، وأحدث طرق جمع الألبان هو المجهود الذى أحدث طفرة كبيرة في تطوير صناعة تجميع الألبان خاصة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.
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