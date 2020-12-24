شيكابالا ينعى المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.









وكتب شيكابالا عبر صفحته بتويتر قائلا "‏خالص العزاء في وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".









وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.









وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.















