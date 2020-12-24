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أخبار العالم

بسبب مسروقات.. قتال عنيف بين الميليشيات المسلحة في الحسكة السورية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:00 م
جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات - ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا عن وقوع إصابات في صفوف الميليشيات المسلحة في البلاد نتيجة للقتال الدائر بين ما يسمى (لواء المعتصم) و(فرقة الحمزات) داخل مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة. 

وأشارت الوكالة نقلا عن مراسلها الي اقتتالًا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع صباح اليوم بين الميليشيات مما تسبب في استنفار في صفوف جميع التنـظيمات الإرهـابية المنتشرة في المدينة. 

وأرجعت الوكالة نقلا عن مصادرها  الاشتباكات التي دارت بين الطرفين المتقاتلين الي خلاف نشب بينهما على المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من ممتلكات الأهالي ومنازلهم وكانت مخبأة في أحد المستودعات حيث حاول إرهابيو ما يسمى (لواء المعتصم) الاستيلاء عليها بالقوة.

وتشهد مناطق انتشار المرتزقة من الإرهـابيين حالة من الاقتتال والخلافات وحرب التصفية بين مختلف الفصـائل الإرهـابية جراء الخلافات التي تنشب على المسروقات والمعابر ومناطق النفوذ وغالبًا ما تتسبب الاشتباكات العنيفة التي تدور بينها بوقوع إصابات وشهداء في صفوف المدنيين.
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