بسبب مسروقات.. قتال عنيف بين الميليشيات المسلحة في الحسكة السورية

أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا عن وقوع إصابات في صفوف الميليشيات المسلحة في البلاد نتيجة للقتال الدائر بين ما يسمى (لواء المعتصم) و(فرقة الحمزات) داخل مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.





وأشارت الوكالة نقلا عن مراسلها الي اقتتالًا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع صباح اليوم بين الميليشيات مما تسبب في استنفار في صفوف جميع التنـظيمات الإرهـابية المنتشرة في المدينة.





وأرجعت الوكالة نقلا عن مصادرها الاشتباكات التي دارت بين الطرفين المتقاتلين الي خلاف نشب بينهما على المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من ممتلكات الأهالي ومنازلهم وكانت مخبأة في أحد المستودعات حيث حاول إرهابيو ما يسمى (لواء المعتصم) الاستيلاء عليها بالقوة.



