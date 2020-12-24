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وزير البترول الأسبق: أتوقع انضمام العديد من الدول لمنتدى شرق المتوسط

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه يتوقع انضمام العديد من الدول لاتفاق منتدى غاز المتوسط، وذلك بعد انضمام إيطاليا وفلسطبن وإسرائيل والأردن ولبنان زفرنسا والبنك الأوروبي والبنك الدولي، ومؤخرا الإمارات.

وأضاف وزير البترول الأسبق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن أي حد يصدر لأوروبا يهمه يبقى شايف السوق في منطقة المتوسط عامل إزاي، بالتالي دا من أسباب رغبة دول كتير في الانضمام لمنتدى شرق المتوسط".

وتابع: "أن منظمة الأوبك تم إنشائها في الماضي من أجل تنظيم عملية بيع وإنتاج البترول على مستوى العالم، ومنع انهيار أسعاره أو صعودها بطريقة جنونية، فإذا ارتفع سعر النفط لـ100 دولار مثلا تجتمع الأوبك وتبحث في الأمر والأسباب وهكذا".

وأردف: "الأوبك يستحوذ على 40% من الإنتاج العالمي للنفط، وهناك دولتين خارج "الأوبك" هما أمريكا وروسيا إنتاجهم يبلغ 23 مليون برميل يوميا".
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