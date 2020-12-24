نائب محافظ السويس يزور كنيسة الآباء الفرنسيسكان للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس نائبا عن اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس والدكتور دسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس بزيارة الي كنيسة الاباء الفرنسيسكان بشارع سعد زغلول بحي السويس لتقديم التهاني للاب جوزيف وهيب راعي كنيسة الفرنسيسكان والاخوة الأقباط بمناسبة الأحتفال بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول السنة الميلادية الجديدة.





وقدم التهنئة نائبا عن السيد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحتزارية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





واكد نائب المحافظ عمق الترابط بين أبناء مصر والروح الوطنية بين المصريين علي مر العصور .





كما رافق نائب المحافظ وقدم التهنئة كلا من الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف أعضاء مجلس الشيوخ بالسويس وممثلي مديرية الامن ورؤساء الاحياء ومديري المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.