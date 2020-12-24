رئيس جامعة طنطا: مصر استعادت دورها الريادى بـ أفريقيا في عهد السيسي

استقبل سفير جيبوتي لدي مصر محمد ظهر حرس، الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بحضور خديجة إدريس مستشارة السفير ، والدكتور وليد العشرى مدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا، وذلك فى إطار الاستعدادات لسفر وفد جامعة طنطا إلى جيبوتي يوم 17 يناير المقبل. زكى









أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن مصر استعادت دورها الريادى فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي، وأن جامعة طنطا تسعى لخدمة الأشقاء فى إفريقيا من خلال فرعها الذى سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جيبوتي.



