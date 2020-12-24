ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة طنطا: مصر استعادت دورها الريادى بـ أفريقيا في عهد السيسي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:52 م
سفير جيبوتي بالقاهرة
سفير جيبوتي بالقاهرة يستقبل رئيس جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
استقبل سفير جيبوتي لدي مصر محمد ظهر حرس، الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بحضور خديجة إدريس مستشارة السفير ، والدكتور وليد العشرى مدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا، وذلك فى إطار الاستعدادات لسفر وفد جامعة طنطا إلى جيبوتي يوم  17 يناير المقبل.


أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن مصر استعادت دورها الريادى فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي، وأن جامعة طنطا تسعى لخدمة الأشقاء فى إفريقيا من خلال فرعها الذى سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جيبوتي.

قدم السفير الجيبوتي التهنئة للدكتور محمود زكى على توليه مهام منصب رئيس جامعة طنطا، متمنيًا له التوفيق، كما أكد حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي مع جامعة طنطا لما لها من مكانة مرموقة، وما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية ومجتمعية معترف بها دوليًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطران طنطا يقدم التهنئة لرئيس جامعة طنطا بعد تعيينه

جامعة طنطا تفتتح معرضها السنوي للملابس لخدمة المواطنين

رئيس جامعة طنطا يشارك بماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد

أستاذ بهندسة طنطا يفوز بجائزة البحث العلمي من جامعة الدلتا لعام 2020

رئيس جامعة طنطا: دعم الانتخابات الطلابية وإجراءات مكثفة للحد من كورونا

"المسلماني" يهنئ د. ذكى لتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا

ترشيحاتنا

حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

من جديد.. تصريحات جريئة لـ رانيا يوسف تعرضها لهجوم رواد السوشيال ميديا

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

قطر ترفع سقف الدعم المالي لمركز كارنيجي للهجوم على مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة