اليوم 27 مرشحا يتنافسون في انتخابات نادي قضاة أسيوط

تجري اليوم الجمعة انتخابات نادي قضاة اسيوط لاختيار رئيسا واعضاء مجلس إدارة النادي لمدة أربعة أعوام بداية من عام ٢٠٢١.





ويخوض الانتخابات على مقعد رئاسة النادي كل من المستشار علي المرغني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد مصطفي أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النادي الحالي.





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فيما يخوض الانتخابات على مقعد المستشارين، ٩ مرشحين وهم محمد فتحي صادق نائب رئيس محكمة الاستئناف ومصطفي أبو القاسم زيدان وأحمد عيسي كدواني وإبراهيم أبوشقة ومعتز شعيب وعمر غانم ومحمد عبد الحافظ وهشام قرشي ومحمد الليثي، وذلك لاختيار 4 منهم.





ويخوض الانتخابات علي مقعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من طاهر أبوزيد ومحمود يحيي ومعاذ الحسيني وحمدي الطويل ومحمد نعمان الحاوي وحماد أحمد وأحمد عبدالراضي ثابت، وجعفر حجازى، وذلك لاختيار 4 منهم.



