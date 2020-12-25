عميد آداب القاهرة: بدء الامتحانات الشفوية 9 يناير

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أن الامتحانات الشفوية ستبدأ بالكلية يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 ، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021 .





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وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تستعد لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول ، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير المقبل ، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم .





كما يتم إجراء باقي الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير ، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021





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