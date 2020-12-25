التعليم: إتاحة منهج "تواصل" بالمدارس وفي مكتبة ذاكر الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي يكون لديه قدرة واسعة جدًا على التخيل والتأمل والتفكير.



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وفي هذا الاطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم رسالة عاجلة للأهالي قائلة : تستطيع الآن مساعدة التلميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي ، كولي أمر أو معلم، ليقرأ ويتأمل وينقد ويتذوق ويبدي رأيه فيما يقرأ ويسمع، من خلال منهج (تواصل) الذي يهدف إلى لتنمية مهارات التلميذ اللغوية في اللغة العربية من استماع وتحدث وقراءة وكتابة بالإضافة للمهارات الحياتية والإبداعية باستخدام القصص العربية المتنوعة.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن كتب منهج (تواصل) متاحة الآن في المدارس والمكتبة الإلكترونية study.ekb.eg لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي

