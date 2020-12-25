ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: إتاحة منهج "تواصل" بالمدارس وفي مكتبة ذاكر الإلكترونية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي يكون لديه قدرة واسعة جدًا على التخيل والتأمل والتفكير.


اقرأ ايضا |
الموجة الثانية من كورونا.. بتكليف من مجلس الوزراء إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية

وفي هذا الاطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم رسالة عاجلة للأهالي قائلة : تستطيع الآن مساعدة التلميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي ، كولي أمر أو معلم، ليقرأ ويتأمل وينقد ويتذوق ويبدي رأيه فيما يقرأ ويسمع، من خلال منهج (تواصل) الذي يهدف إلى لتنمية مهارات التلميذ اللغوية في اللغة العربية من استماع وتحدث وقراءة وكتابة بالإضافة للمهارات الحياتية والإبداعية باستخدام القصص العربية المتنوعة.
وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن كتب منهج (تواصل) متاحة الآن في المدارس والمكتبة الإلكترونية study.ekb.eg لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمكنك الآن معرفة المزيد عن هذا المنهج ومحتوياته من خلال ورشة العمل الذي سيتم عقدها من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري قريبًا عبر الرابط التالي :
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم القاهرة: الدراسة منتظمة اليوم.. ونتابع المدارس لحظة بلحظة

زينب سليمان: دشنت مبادرة لتشجيع الأطفال على الاطلاع والقراءة

الحكومة: لا أخطاء بمنهج التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

ملايين الطلاب على بر الأمان.. تفاصيل معركة طارق شوقي مع كورونا 2020

تحذير للطلاب.. عضو تعليم البرلمان يعلق على قرارات الدكتور طارق شوقي

تعليم مطروح تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

بـ 226 صوت.. محمد صلاح ثامن أفضل 10 لاعبين في العالم

الزمالك يوضح سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

حقيقة إساءة هيفاء وهبي إلى طارق العريان دعما لـ أصالة

صن داونز يضع شرطا للاستغناء عن سيرينو للأهلي ونجم مونبلييه الفرنسى بديلا

تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

تركي آل الشيخ: تعلمت أن الريح إذا كانت ضدي أنحني لها لأتجاوزها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. 4 علامات تشير إلى نقص الماء في الجسم

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البيض الفاسد؟

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير