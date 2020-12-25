جامعة حلوان تعلن موعد بطولة الألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشن"

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.





وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن إقامة بطولات الألعاب الالكترونية "البلاى ستيشن"، وبطولة رمي السهام خلال شهر ديسمبر 2020 .





وصرح مسئولو رعاية الشباب بأنه من المقرر إقامة بطولة الالعاب الالكترونية بالصالة رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ، وبالنسبة لبطولة رمي السهام فمن المقرر اقامتها على مدار يومين ابتداء من الاثنين 27ديسمبر 2020 .





وكانت جامعة حلوان أعلنت عن بدء تنظيم سلسلة من الدورات الخاصة بالتدريب على الإسعافات الأولية بالتعاون مع إدارة رعاية شباب الجامعة وكلية التمريض.





وتهدف هذه الدورات الى تعريف مفهوم الإسعافات الأولية والإجراءات التى يجب القيام بها عند التعرض لحادث؛ حيث انه يتم تدريب الطلاب على التعامل مع حالات فقدان الوعى ،والاغماء ، وكيفية التعامل مع الجروح ، وإسعاف مصابى الحوادث من خلال الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي.





كما انها تهدف الى المام الطالب بالمعلومات الطبية ونشر الثقافة الطبية ليكون الطالب قادرا على المساعدة و التدخل فى المواقف الحرجة .



