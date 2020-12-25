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فن

تجاوز 10 ملايين في وقت قياسي .. إيد شيران يصدر أغنية Afterglow

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:02 م
ايد شيران
ايد شيران
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سعيد فراج
حقق النجم العالمي ايد شيران، 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، احدثث اغانيه التي طرحها قبل يومين بعنوان «Afterglow». 

وأصدر إيد شيران أغنيته الجديدة "Afterglow" بشكل مفاجئ عبر كافة المنصات الرقمية كهدية منه إلى جمهوره ، ويُصنف إد شيران، الفنان البريطاني الأكثر استماعًا لعام 2020 في المملكة المتحدة، وكتب هذه الأغنية مع Hodges و FRED (والذي انتج الأغنية معه). وهي ايضا" إنتاج مشترك مع PARISI. 

وصمم إد شيران الصورة الترويجية للعمل وهي عبارة عن لوحة فنية رسمها بنفسه، وأصدر بالتوازي الفيديو كليب الذي صور بأسلوب الأداء بلقطة واحدة للأغنية. 

ويقول إد شيران: "مرحبًا يا أصدقاء ، "Afterglow" أغنية كتبتها السنة الماضية وأردت ان أصدرها من أجلكم. . إنها ليست أول أغنية من الألبوم القادم ، إنها مجرد أغنية أحبها ، وآمل أن تنال إعجابكم. اتمنى لكم أعياد وعطلة سعيدة وآمنة". 
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