ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مقاول وسيدتين لاستقطابهم راغبي المتعة عبر فيسبوك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:54 ص
ضبط سيدة
ضبط سيدة
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مقاول وسيدتين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بادارة شبكة دعارة واستقطاب راغبي المتعه عبر الانترنت.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن المتهمين.

تمكن رجال الأمن من ضبط مقاول يدير شبكة دعارة يستقطب راغبي المتعه عبر الانترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت .

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط صاحب شركة مقاولات "له معلومات جنائية" ، وسيدتان بدائرة قسم ثان مدينة نصر ، وذلك حال قيام الأول بتسهيل وإستغلال السيدتان فى نشاطه الآثم، وضبط بحوزته (مسدس صوت – عدد من طلقات الصوت - 2هاتف محمول "يحوى أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم".

وبمواجهة المتهم الأول وإحدى السيدتين أقرا بقيامهما بالترويح للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية.

وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية باستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عن طريق فيس بوك.. ضبط عاطل يؤجّر زوجته لراغبي المتعة مقابل المال

حبس شبكة تروج لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

حبس فتاة تدير صفحة على فيس بوك لاستقطاب راغبي المتعة

تجديد حبس شبكة تروج لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

رسائل وصور عارية.. ضبط عاطل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام في الجيزة

حبس سيدة تستقطب راغبي المتعة عبر فيسبوك فى مصر القديمة

ترشيحاتنا

بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور

حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

أخبار الفن | إصابة كريم فهمى بفيروس كورونا.. وفارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

فاضت دموعه .. كلب يبكي فرحا بعد تقديم شخص طعاما له .. شاهد

وزيرة الصحة تعلن خريطة مستشفيات عزل فيروس كورونا بالمحافظات الأكثر إصابة.. صور

خوفا من قرارات ترامب المفاجئة.. الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب قصوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر