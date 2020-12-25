حبس مقاول وسيدتين لاستقطابهم راغبي المتعة عبر فيسبوك

قررت جهات التحقيق، حبس مقاول وسيدتين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بادارة شبكة دعارة واستقطاب راغبي المتعه عبر الانترنت.





وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن المتهمين.





تمكن رجال الأمن من ضبط مقاول يدير شبكة دعارة يستقطب راغبي المتعه عبر الانترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت .





أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط صاحب شركة مقاولات "له معلومات جنائية" ، وسيدتان بدائرة قسم ثان مدينة نصر ، وذلك حال قيام الأول بتسهيل وإستغلال السيدتان فى نشاطه الآثم، وضبط بحوزته (مسدس صوت – عدد من طلقات الصوت - 2هاتف محمول "يحوى أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم".





وبمواجهة المتهم الأول وإحدى السيدتين أقرا بقيامهما بالترويح للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية.





وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية باستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.