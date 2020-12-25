"ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسية".. المعرض السادس لطلاب قسم الإعلام بنوعية عين شمس

ينظم طلاب الفرقه الثالثه شعبة الصحافة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية التربيه النوعيه جامعه عين شمس معرض التصوير الإعلامي تحت عنوان " ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسية " .





اقرأ أيضا :





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية ، الدكتور سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور سلام احمد عبدة و اشراف الدكتور عبدالرحمن شوقي ، وذلك يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الساعة الحادية عشر صباحا بفناء الكلية .





وأكدت إدارة الكلية ان هذا المعرض هو السادس على التوالي ويحتوي المعرض على 150 صورة تتناول موضوع البسمة وسط العمل والشقاء .





وللحفاظ على سلامة الجميع لا يسمح بدخول المعرض دون استخدام الكمامة مع عدم السماح بالتجمعات أو دخول اعداد كبيرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وفي سياق آخر أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة بعين شمس، نتيجة تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام 2020/2021.

وأعلنت الإدارة العامة لراية الشباب بالجامعة أسماء رئيس الاتحاد ونائبه على المستوى الجامعي على النحو التالي:

فاز الطالب محمد عبد الحميد لاين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة برئاسة الاتحاد، كما فاز الطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثالثة بمقعد نائبا لرئيس الاتحاد.



