"ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسية".. المعرض السادس لطلاب قسم الإعلام بنوعية عين شمس

ينظم طلاب الفرقه الثالثه شعبة الصحافة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية التربيه النوعيه جامعه عين شمس معرض التصوير الإعلامي تحت عنوان " ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسية " .
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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية ، الدكتور سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور سلام احمد عبدة و اشراف الدكتور عبدالرحمن شوقي ، وذلك يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الساعة الحادية عشر صباحا بفناء الكلية .
وأكدت إدارة الكلية ان هذا المعرض هو السادس على التوالي ويحتوي المعرض على 150 صورة تتناول موضوع البسمة وسط العمل والشقاء .
وللحفاظ على سلامة الجميع لا يسمح بدخول المعرض دون استخدام الكمامة مع عدم السماح بالتجمعات أو دخول اعداد كبيرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وفي سياق آخر أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة بعين شمس، نتيجة تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام 2020/2021.
وأعلنت الإدارة العامة لراية الشباب بالجامعة أسماء رئيس الاتحاد ونائبه على المستوى الجامعي على النحو التالي:
فاز الطالب محمد عبد الحميد لاين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة برئاسة الاتحاد، كما فاز الطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثالثة بمقعد نائبا لرئيس الاتحاد.
يذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم ١٠ من ديسمبر الجاري، واستمر حتى اليوم، الخميس ٢٤ ديسمبر الجاري، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، رئيسًا للجنة ومشرفًا عامًا وعضوية كل من الدكتور كريم مصطفى إبراهيم البطوطى، وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور تامر عبد المنعم راضي، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول الاتصال، وأ. محمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد، القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية، ومحمد أحمد عبد الملك، مدير عام الشئون القانونية، والطالب محمد فتوح محمد بكلية الحقوق، والطالبة هاجر إبراهيم بكلية الحقوق.