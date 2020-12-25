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بين الناس

مصرف قمامة في القرين بالشرقية يحاصر الأهالي بالأمراض والأوبئة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى أهالي القرين، اليوم، تراكم القمامة والحيوانات النافقة في مصرف المدينة، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة.

ويقول المهندس احمد علي عبد العزيز ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" :  مدينة القرين مدينة كبيرة جدا ومينفعش تكون بالشكل والإهمال ده، ياريت المسؤولين ينظروا إلينا بعين الرحمة، إحنا بنتخنق من الروائح الكريهة والحيوانات النافقة داخل المصرف، دي كارثة نتمنى يكون ليها حل

وأضاف : رائحة المصرف لا تطاق وتتسبب لهم بإغلاق النوافذ طوال اليوم وعدم تحمل الخروج للشرفة حتي لو دقائق ، إضافة إلي انتشار الحشرات من الرائحة المنفرة التي إعدادها سكان المنطقة.

وتقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى لردم هذا المستنقع الذى ياوى الحشرات الضارة، وان المصرف الان يعد من اسباب انتشار المرض فى المنطقة ومخالف للحياة الصحية فى المركز لذا نطالب بردمه هذا الوباء الراقد.

وناشد أهالي مدينة القرين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتدخل لحل تلك الكارثة التي تهدد حياة الأبرياء والمارة من المواطنين.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01143471859
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