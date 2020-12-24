ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

متحدث"الرياضة": اللائحة تحدد موقف الزمالك من اختيار بديل البكري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:25 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن اللوائح داخل نادي الزمالك هي التي ستحدد إمكانية تعيين مستشار آخر لرئاسة النادي بدلا من المستشار أحمد البكري، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بمرضه.

وتوفي المستشار أحمد البكري صباح اليوم الخميس مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من رئاسته للجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقال محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار، عن إمكانية تعيين شخص آخر بدلا من المستشار أحمد البكري في اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر اليوم تحديدًا اليوم، ولكن وفقًا للقانون سنتخذ كافة الإجراءات طبقًا للائحة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، وعلى أساس اللائحة سيكون الاختيار".

تابع: "نادي الزمالك كبير وعريق وجزء كبير من تاريخ مصر الرياضي، خصوصًا في كرة القدم والعربية والإفريقية، والزمالك قائمًا دائمًا وأبدًا، أما عن بطولة كأس العالم لليد فسوف تُقام في موعدها بمشاركة 32 منتخبًا، وسنبهر العالم بتنظيم لم يحدث في تاريخ هذه البطولة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يبعث رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء

فيديو جراف..مخالفات متسببة في الإطاحة بمجلس الزمالك

عاجل .. تعيين المستشار عماد عبدالعزيز عضوا باللجنة القضائية لإدارة الزمالك

الشركة الراعية تحل أزمة عقود لاعبي الزمالك

محمد فاروق: ساسي يجدد للزمالك ووكيله يتسبب فى أزمة

مسئولو الزمالك يتوجهون إلى مستشفى العجوزة عقب وفاة رئيس النادي

ترشيحاتنا

بعد صورتهما المثيرة للجدل .. فارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

بشرى سارة.. الحكومة تتعاقد على 30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت

طليق نيللي كريم :لا خلافات بيننا.. وأم بناتي خط أحمر.. فيديو

تزامنا مع إزالة إعلانات مرتضى منصور.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الإعلانات وضوابطه

الزمالك راحة 11 يوما .. سموحة: تأجيل القمة قرار ظالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج جرثومة المعدة نهائيا

لحظة إصابة طفلة 3 أعوام بـ لدغة ثعبان سام أثناء اللعب.. فيديو وصور

بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة