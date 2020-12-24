المساعدة بلا مقابل.. وزيرة الهجرة تٌكرم "ميسرة مقلد" وتعلنه سفيرًا للمبادرة في أوروبا

عقبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على تكريم الطفل "ميسرة مقلد"، اليوم، في مبادرة " اتكلم عربي"، لحصوله على جائزة شخصية العام 2020 في النمسا والتي منحها له المستشار النمساوي، قائلة: "اليوم يُعتبر ميسرة هو نجم الحفل".





وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها على فضائية " تن " ، أن " ميسرة " يعتبر نموذجا لمبادرة " اتكلم عربي "، مشيرة إلى أنها أعلنت أن ميسرة سفيرًا لهذه المبادرة في أوروبا، منوهة إلى أن الطفل ولد في النمسا، لكنه عاش مصريًا، بالإضافة إلى أنه يتحدث اللغة العربية.





وتابعت وزيرة الهجرة، أن جائزته دليل على إنه مصري، حيث إنه قام بمساعدة كبار السن في النمسا، خاصة أثناء الحجر الصحي في فترة الكورونا ، معقبة: "هي ديه الشخصيات المصرية، المساعدة بلا مقابل".





وأضافت، أنه نموذج مثالي ومشرّف للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية خاصة اللهجة المصرية، مقدمة كل التحية والتقدير لوالديه على حثهما الدائم له ولإخوته على التحدث بالعربية وباللهجة المصرية فيما بينهم، وكذلك على تشجيعهما له بتقديم المساعدة المجتمعية بما يعكس مروءة وشهامة المصريين في المجتمعات التي يقيمون بها في الخارج.





ومن جانب آخر، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعلية لتكريم الطفل "ميسرة محمود مقلد" من أبناء المصريين بدولة النمسا، وذلك لفوزه بجائزة "شخصية العام بالنمسا في 2020" نتيجة جهوده المجتمعية هناك وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.





وحضر الفاعلية السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية في روما والفاتيكان، وكذلك عدد من أعضاء الفريق المشارك في مبادرة "اتكلم عربي" أبرزهم الكاتب "محمد فتحي" وياسمين نور الدين وهالة فاروق، كما بدأت الفاعلية بعرض فيديو يوضح حصاد المبادرة بعد أسبوعين من إطلاقها مصحوبًا بتعليق صوتي من وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.