فيروس كورونا يُخمد فرحة عيد الميلاد في العالم.. احتفالات بلا معنى في بيت لحم والفاتيكان.. إلغاء قداسات وصلوات خشية توحش الوباء.. ولبنان يخرج عن الصف من أجل إنعاش الاقتصاد

- الفلبين تحظر التجمعات العائلية والترانيم من عشية عيد الميلاد

-بابا الفاتيكان يحتفل بكنيسة القديس بطرس بحضور محدود وتباعد

-أوروبا تخشى السلالة الجديدة وتقلص احتفالات العيد بقيود مشددة





بدا العالم، في هذا التوقيت على غير عادته مع انطلاق احتفالات عيد الميلاد، فظهرت الشوارع شبه خاوية من المواطنين الذين كانوا يستعدون لاستقبال هذا العيد بفرح وابتهاج، وذلك بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" الضيف غير المرغوب الذي نزل مع بداية عام 2020 وأصاب وأودى بحياة الملايين.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، انطلق في بيت لحم، اليوم الخميس، عشية عيد الميلاد، موكب محدود من الفرق الموسيقية للاحتفال بعيد الميلاد، لكن قلة من الناس تواجدوا لاستقبالهم، حيث إن جائحة فيروس كورونا والإغلاق الصارم أضعف الاحتفال في المدينة التي ولد فيها المسيح عيسى.





تكررت المشاهد ذاتها في جميع أنحاء العالم حيث تم تقليص أو إلغاء التجمعات العائلية والصلوات بعد زيادة إصابات كورونا، ففي أستراليا، كان على المصلين حجز التذاكر عبر الإنترنت لحضور قداس الكنيسة الذي ألزم فيه بالتباعد الاجتماعي.





كما حظرت الفلبين التجمعات الجماهيرية ومنعت العائلات من إقامة عشاء عيد الميلاد التقليدي، كما تم إلغاء ترانيم الأطفال التقليدية في اليونان.





قبل ساعات فقط من فرض حظر التجول في إيطاليا ، كان البابا فرنسيس مستعدًا للاحتفال بالقداس في قداس فارغ بالفاتيكان بالقرب من سوريا.





عشية عيد الميلاد في إيطاليا، دقت الكنائس أجراسها في وقت باكر من المعتاد، وذلك قبل فرض حظر التجول في البلاد لتجنب حدوث تجمعات خلال احتفالات عيد الميلادن ما دفع القساوسة إلى رفع الصلوات، حيث يبدأ قداس "منتصف الليل" مساء الخميس في بعض الكنائس.





ومن جانبه، وافق بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، هذا العام على الاحتفال بقداس عشية عيد الميلاد في حقبة الوباء الكئيبة في كنيسة القديس بطرس، مع جمهور محدود العدد، وإجراءات وقائية أخرى لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في مدة قدرها ساعتين قبل موعده، تماشيًا مع تدابير السلطات الإيطالية.





وعادة كان يتم أخذ المقاعد بسرعة داخل الكنيسة من قبل الرومان والسياح، لكن الوباء قلل عدد السياح في إيطاليا إلى حد كبير، وتماشيًا مع تدابير التباعد الاجتماعي، فبالكاد سيحضر 200 شخص فقط - بدلًا من عدة آلاف، وهم مرتيدن الأقنعة ومتباعدون.





كما تم إلغاء الاحتفالات في أماكن أخرى في أوروبا أو تقليصها بشكل كبير مع زيادة الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء القارة، واكتشاف سلالة متحورة جديدة أكثر عدوى وانتشارًا.





في أثينا، كانت ليلة عيد الميلاد مؤلمة بشكل مخيف، ففي الأوقات العادية، يمكن سماع أصوات الأطفال الذين يغنون الترانيم طوال اليوم، ليأتي كورونا ويحظر هذه العادة المستمرة منذ عقود، والتي تقضي بأن يذهب الأطفال من منزل إلى منزل ويتلقون هدايا صغيرة.





هذا العام، تمكنت مجموعات من الأطفال من الاحتفال بعيد الميلاد من خلال الغناء لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر الفيديو - بما في ذلك طلاب من مدرسة أطفال يعانون من صعوبات في السمع ويؤدون لغة الإشارة.





طوال الوباء، كانت كنيسة القديس بطرس اللوثرية في مانهاتن من أكثر الكنائس تضررًا في مدينة نيويورك خاصة مع وفاة أكثر من 60 من مصليها - الذين بلغ عددهم حوالي 800- بسبب كورونا، ليحظر الاحتفال بداخلها.





وبينما استأنفت العديد من الكنائس الأخرى في مدينة نيويورك خدماتها، تواصل كنيسة القديس بطرس تقديم قداساتها عبر الإنترنت فقط.





أما استراليا، فكان مواطنوها حتى وقت قريب يتطلعون إلى عيد ميلاد خالٍ من وباء كورونا نسبيًا بعد تخفيف قيود السفر عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة، ولكن بعد اكتشاف حالات جديدة خلال الأسبوع الماضي، أغلقت الدولة حدودها مرة أخرى.





وبينما كانت العديد من الأماكن حول العالم تفرض قيودًا لمنع احتفالات عيد الميلاد لمنع تفشي كورونا، كان لبنان استثنائيًا خاصة مع تدهور اقتصاده وتدمير أجزاء من عاصمته جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، حيث رفعت الدولة معظم إجراءات مكافحة الفيروس قبل العطلة، على أمل تشجيع الإنفاق.





ووصل عشرات الآلاف من المغتربين اللبنانيين إلى ديارهم لقضاء الإجازات، ما أدى إلى مخاوف من تصاعد حتمي في عدد حالات الإصابة خلال موسم الأعياد.