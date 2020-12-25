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تعليم

نائب رئيس اتحاد طلاب عين شمس: نعرض الشكاوى على إدارة الجامعة حرصا على مصلحتنا العامة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
رئيس اتحاد الطلاب
رئيس اتحاد الطلاب ونائبه
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حسام الفقي _ نور المصري
 قال محمد خالد عثمان الطالب بكلية التجارة الفرقة الثالثة و نائب رئيس اتحاد الطلاب أن اتحاد الطلاب هو صوت الطلاب ونسعى  دائما، على التواصل مع طلاب في مختلف الكليات والمتابعة بشكل مستمر مع رؤساء اتحادات الكليات لسماع مشاكل وحلها . 

وأشار الطالب محمد خالد نائب رئيس الاتحاد خلال تصريحاته لصدي البلد  أنه من الضروري السماع الي جميع مشاكل الطلاب منوها ان كثير من الطلاب يريد تبديل الامتحانات الي أبحاث ولكن هذا القرار يرجع إلى وزارة التعليم العالي والى القيادة المصرية الرشيدة التي دائما تراعي مصلحة الطالب أما عن شكوى تأتي من هذا النوع سوف نعرضها على إدارة الجامعة بشكل مباشر مؤكدا أن الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبد الفتاح سعود حريصين على مصلحة الطلاب في المقام الأول .

وتابع نائب رئيس الاتحاد أنه سوف يتم التنسيق مع رعاية الشباب بالكليات وإدارة الجامعة، والتركيز على الأنشطة الطلابية بكافة أنواعها من رياضي وفني وعلمي وغيرها من الأنشطة التي من شأنها رفع مهارات الطلاب وبناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل  ولكن في ظل الجائحة لم نتوقف ونسعى أن تكون اونلاين على قدر الإمكان وأن النشاطات الفنية والثقافية أيضا شهدت نشاط ملحوظ واشتراك في كافة المسابقات وتحقيق مراكز متقدمة.

ولفت أن جامعة عين شمس ستصبح  أول جامعة مصرية تقوم بتجهيز كافة المباني بكل كلياتها لتصبح صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة .

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