أخبار التوك شو.. بكري: جدل في المنازل بسبب قرار وزير التربية والتعليم.. بريطانيا تتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.. وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا
تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور الآتية...
كشف الإعلامي وائل الإبراشي الاعراض التي يعاني منها بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.
أكد عمرو موسى، الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن العقيد الليبي الراحل معمر القذافى كان يشعر بالقوة وهدوء الوضع في ليبيا ويري أن الرئيسين التونسي زين العابدين بن على فى تونس وحسنى مبارك فى مصر ضعيفان ولم يستطيعا السيطرة على الوضع حيال الثورات العربية.
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي مع وزارة الصحة على اتم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك 25 مستشفى جامعي بالمحافظات جاهزة لاستقبال أى مريض كورونا.
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليقا على مشروع البيوجاز المنزلي في محافظة المنيا، إن المخلفات بها أنواع مختلفة وتختلف طرق معالجتها وما حدث في المنيا ليس اختراعا جديدا ولكنه تطبيق عملي لتدوير المخلفات.
قال الإعلامي تامر أمين، إن فيروس كورونا يعود للانتشار في مصر بشكل كبير، مضيفا "العدد في تزايد مستمر وسرعة انتشار المرض صعبة للغاية وكل دقيقة نسمع عن حد عنده كورونا".
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن المستهدف العام القادم توصيل الغاز لـ مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أن توصيل الغاز للمنازل شهد قفزات كبيرة خلال الـ 3 سنوات الماضية.
أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بخبرة علمائنا وخبرائنا حول العالم. كما أعربت عن سعادتها بما دار في الندوة الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من نقاشات تعلقت بسبل توطين صناعة السيارات في مصر وما تتطلبه المرحلة الحالية من تحرك لجميع الجهات المعنية بهذا الملف لنتمكن من خلاله من تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين هذه الصناعة بمساهمة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حالة من الجدل داخل البيوت المصرية بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيقوم برفع الغياب ولن يحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول من أيام الغياب.
قالت نيفين جامع، إنه منذ توليها وزارة الصناعة والتجارة، والدولة تعمل على استراتيجية واضحة المعالم لصناعة السيارات والصناعات المغذية للصناعات، ومتابعة صناعة السيارات في دول العالم.
قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إنه جار تجهيز مستشفيات محافظة الأقصر لتطبيق المنظومة الصحية الجديدة.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن بريطانيا أصبحت خارج الاتحاد الأوروبى ولكن التعاون مستمر، معقبة "بريطانيا شريك موثوق".