أخبار التوك شو.. بكري: جدل في المنازل بسبب قرار وزير التربية والتعليم.. بريطانيا تتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.. وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بخبرة علمائنا وخبرائنا حول العالم. كما أعربت عن سعادتها بما دار في الندوة الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من نقاشات تعلقت بسبل توطين صناعة السيارات في مصر وما تتطلبه المرحلة الحالية من تحرك لجميع الجهات المعنية بهذا الملف لنتمكن من خلاله من تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين هذه الصناعة بمساهمة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.





أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حالة من الجدل داخل البيوت المصرية بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيقوم برفع الغياب ولن يحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول من أيام الغياب.







نيفين جامع: لدينا استراتيجية واضحة لصناعة السيارات.. فيديو قالت نيفين جامع، إنه منذ توليها وزارة الصناعة والتجارة، والدولة تعمل على استراتيجية واضحة المعالم لصناعة السيارات والصناعات المغذية للصناعات، ومتابعة صناعة السيارات في دول العالم.

الهئية العامة للتأمين الصحى تزف بشرى لأهالى الأقصر

قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إنه جار تجهيز مستشفيات محافظة الأقصر لتطبيق المنظومة الصحية الجديدة.