رايحة لصحباتي.. رقصة رومانسية ودويتو غنائي بين إدوارد وابنته مع منى الشاذلي

جمعت رقصة رومانسية بين الفنان إدوارد وابنته ماريا وذلك اثناء استضافتهما في برنامج " معكم " مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة " سي بي سي".





وقام ادوارد وابنته بتقديم دويتو غنائي لأغنية "رايحة لصحبتاتي" والتي قام ادوارد وابنته بغنائها في فيديو كليب حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .





وقال إدوارد:" صوت بني ماريا ملائكي وتحب الأغاني الكلاسيك، وب تغني ليل ونهار في المنزل ومش بنعرف ننام من كثرة حبها للغناء، ومارك ابني بقوله يا بوب وعمره ما قالي يا بابا وتعلم المسؤولية منذ صغره".





ومن جانبها قالت فيفيان زوجة إدوارد، :" احلى حاجة في إدوارد إنه تحمل المسؤولية بعد وفاة والده، و إدوارد كان صديق زوج أختي منذ الطفولة، وزوج اختي قالي هجوزك صاحبي إدوارد وقال لي إدوارد احسن انسان في الدينا ".





وتابعت فيفيان:" إدوارد مكافح وعشان كده حبيته واتجوزته وشعرت بانه كان مكافحا ولم ييأس واستمر في الحياة بعد وفاة والده وهو شخص قوي وطيب وقادر على تحمل أي ظرف".





وأكملت فيفيان:" قبل معرفتي بإدوارد كان خاطب واحدة غيري وروحت خطوبته ولكم اكن اعرف إدوارد مطلقا، وبعد سنوات عرض عليا زوج اختي الزواج من ادوارد