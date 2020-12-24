انهيار الهاني سليمان وانسحابه على الهواء| تعرف على السبب

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قاد الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز على حساب وادي دجلة فى إطار مباريات الاسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وحول سموحة تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.



