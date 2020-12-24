انهيار الهاني سليمان وانسحابه على الهواء| تعرف على السبب

دخل الهاني سليمان حارس فريق سموحة في حالة من الانهيار على الهواء خلال لقائه مع "أون تايم سبورتس" عقب الحديث عن والده الراحل منذ أيام.
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قاد الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز على حساب وادي دجلة فى إطار مباريات الاسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.
وحول سموحة تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.
وافتتح وادي دجلة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق أمير عادل "ألكسندر جاكوبسن" بعد تمريرة رائعة بالكعب.
ونجح حسام حسن في التعادل سريعا لفريق سموحة في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 82 خطف رفيق كابو هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من محمد طلعت يسددها على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة.
ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.