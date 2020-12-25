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باستخدام أقماع حركة المرور.. سائقو الشاحنات في دوفر يطلبون النجدة ويكتبونها .. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:54 ص
أقماع حركة المرور
أقماع حركة المرور
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها قيام سائقو الشاحنات المحاصرين عشية عيد الميلاد في ميناء دوفر الإنجليزي بطلب "النجدة"، وكتبوا كلمة "النجدة" باستخدام أقماع المرورعندما كانوا يتخطون ببطء نقاط التفتيش، متجهين إلى ميناء كاليه الفرنسي عبر القنال.

 وتعطل السائقون بسبب بطء تسليم نتائج اختبارات كورونا، التي تطالب به فرنسا، جراء مخاوف من انتشار سريع لفيروس متحول، بعد أن أعادت فرنسا فتح حدودها جزئيا مع بريطانيا.

 وأظهرت لقطات مصورة جوية عشرات الشاحنات المصطفة، في حديقة مؤقتة للشاحنات في مطار مانستون في كنت. وقد تحركت الشاحنات الواحدة بعد الأخرى نحو العبارات التي تربط بريطانيا بفرنسا، فيما تحققت السلطات الفرنسية من نتائج اختبارات الفيروس المطلوبة للعبور. 

ويقدر عدد الشاحنات العالقة قرب دوفر بين 8 آلاف و10 آلاف شاحنة.
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