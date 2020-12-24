إصابة الفنان هشام جمال بفيروس كورونا

أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام.
ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفه الحمد لله يعني اصابتي كانت هتيجي في اخر ايام بروفات..ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفه وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».
من جهة أخرى، قال الفنان هشام جمال إن أصعب لحن قدمه كان خاصا بأغنية حكاية واحدة لدنيا سمير غانم في فيلم هيبتا، لأن الأغنية فيها أكثر من حالة ومشاعر كثيرة.