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فن

إصابة الفنان هشام جمال بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:38 م
هشام جمال
هشام جمال
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سعيد فراج
أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام. 

ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفه الحمد لله يعني اصابتي كانت هتيجي في اخر ايام بروفات..ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفه وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».


من جهة أخرى، قال الفنان هشام جمال إن أصعب لحن قدمه كان خاصا بأغنية حكاية واحدة  لدنيا سمير غانم في فيلم هيبتا، لأن الأغنية فيها أكثر من حالة ومشاعر كثيرة.

وأضاف هشام خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: "دائما عندما أقدم لحن لتتر مسلسل لا انتهي منه في المرة الأولى ولكني استغرق من ٦ الي ٧ مرات.

وتابع هشام: لحن ارسم قلب وقصة شتا اسرع الألحان اللى عملتها.. ارسم قلب عملته وانا قاعد على كافيه بعد ما بعته ليا أمير طعيمة واتغنى زى ما لحنته من اول مرة".

وعلى الجانب الآخر حقق هشام جمال أمنية الطفلة رحمة التي استضافها الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، وطلبت أن تغنى معه. 

وقام هشام بالغناء معها أغنية مسلسل لهفة وسط سعادة غامرة لرحمة، كما وعدها بأنها ستكون مع فرقة وندرز في الحفلة القادمة. 

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