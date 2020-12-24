ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الرياضة: الرئيس السيسي كان يتابع بيج رامي ويسأل عنه باستمرار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:38 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن إعداد بيج رامي للبطولة استمر على مدار عامين في مصر، لافتًا إلى إنشاء وزارة الشباب والرياضة صالات جيم في الشوارع لدعم ومساعدة هواة رياضة كمال الأجسام.

وتابع وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "بطل رياضة كمال الأجسام بيج رامي الذي توج بلقب مستر أولمبيا 2020 هو شخص مثقف ومحب لبلده ومجتهد".

وأكمل: "أن الرياضة المصرية منذ عام 2019 في تقدم، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع بيج رامي ويسأل عنه باستمرار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل رياضة البرلمان يهنئ البطل بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا

البطولة الأكبر.. وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لـ"بيج رامي"

يتفاءل بدعاء أمي.. شقيق بيج رامي: الرئيس السيسي ووزير الرياضة قدماً التهنئة لأخي على الفوز بمستر أولمبياد 2020

اتحاد كمال الأجسام يكشف حقيقة تعاطى بيج رامي المنشطات الهرمونية

عقب تتويجه ببطولة مستر أولمبيا.. وزير الشباب والرياضة يستقبل بيج رامي

مفيش استسلام.. وزير الرياضة: بيج رامي مثل محمد صلاح

ترشيحاتنا

صن داونز يضع شرطا للاستغناء عن سيرينو للأهلي ونجم مونبلييه الفرنسى بديلا

جنات تخضع لجلسة تصوير جديدة تزامنا مع الكريسماس

بدون جراحة.. حيلة سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية

وزير المالية: التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وحجز 30 أخرى

بعد صورتهما المثيرة للجدل .. فارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

بـ 226 صوت.. محمد صلاح ثامن أفضل 10 لاعبين في العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة