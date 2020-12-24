وزير الرياضة: الرئيس السيسي كان يتابع بيج رامي ويسأل عنه باستمرار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن إعداد بيج رامي للبطولة استمر على مدار عامين في مصر، لافتًا إلى إنشاء وزارة الشباب والرياضة صالات جيم في الشوارع لدعم ومساعدة هواة رياضة كمال الأجسام.





وتابع وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "بطل رياضة كمال الأجسام بيج رامي الذي توج بلقب مستر أولمبيا 2020 هو شخص مثقف ومحب لبلده ومجتهد".





وأكمل: "أن الرياضة المصرية منذ عام 2019 في تقدم، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع بيج رامي ويسأل عنه باستمرار".