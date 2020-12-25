كورونا يتوحش .. في أقل من 24 ساعة وفاة رئيس الزمالك وإصابة فنان وبرلماني .. والإبراشي الثاني في الوسط الإعلامي

شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية له، والتي أعلنت وزارة الصحة أمس رسميا أنها ضربت البلاد.





يأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة أطلقتها الحكومة حول ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وخلال أقل من 24 ساعة، ضجت وسائل الإعلام بأسماء مشاهير تعرضوا للإصابة بل والوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس و بات توحش "كوفيد19" واضحا من خلال الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، و التي أعلنت أنه من المرجح أن يصل عدد المصابين إلى 1000 مصاب يوميا.





ومن خلال التقرير التالي نرصد حصيلة توحش كورونا في أوساط المشاهير في أقل من ٢٤ ساعة .





وفاة رئيس الزمالك :





صباح اليوم الخميس أعلنت وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك، بعد صراع استمر لأيام قليلة مع الفيروس .





وتواجد المستشار البكري بمستشفى العجوزة ، ودخل للعناية المركز أكثر من مرة نظرا لتدهور حالته الصحية .





وتأتي وفاة رئيس نادي الزمالك بمثابة صدمة للوسط الرياضي إذ لم يمضي على توليه المنصب وتكليفه بإدارة اللجنة القضائية المشرفة على النادي أسابيع قليلة .





كريم فهمي :





الوسط الفني أيضا عاني خلال الفترة الأخيرة من ويلات كورونا وأبرز ضحايا الفيروس كانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، بالإضافة إصابات عديدة بين النجوم.





الفنان كريم فهمي انضم للقائمة اليوم بعدما اعلن إصابته بالفيروس ، وكتب عبر حسابه على انستجرام " الحمد لله إيجابي كورونا " وهو ما دعا العديد من الفنانين لدعمه .









النائب ضياء داوود :





العديد من نواب البرلمان أيضا أصيبوا بفيروس كورونا ورحل منهم الكثيرين على إثر الإصابة .





و منذ قليل أعلن منذ قليل النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "الحمد لله والشكر لله





...قدر الله و ما شاء فعل".





وائل الإبراشي الثاني في الوسط الإعلامي خلال ساعات :





منذ قليل أعلنت إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد، وقال الإعلامي ،"لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. ومتواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي".





وتأتي إصابة الإبراشي لتكون الثانية بين مشاهير الوسط خلال ساعات قليلة، حيث سبقته الإعلامية دينا عبد الكريم في وقت مبكر صباح اليوم، وأعلنت إصابتها.





وكتبت دينا عبد الكريم، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا اتشخصت إيجابى كورونا من السبت اللى فات وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن ماظهرش عليا أعراض.. كثر خيرها البنوتة الحلوة اللى انا اتعديت منها لأنها قالتلى لما اكتشفت بالصدفة برضه اثناء تحليل للسفر".