ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 343 مليون مشاهدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:54 م
حسين الجسمي - بالبنط
حسين الجسمي - بالبنط العريض
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، 343 مليونًا و827 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقم قياسي جديد.
 
تقول كلمات الأغنية «حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد». 

«حبيبي خدها ومني ليك .. مشتريك آه مشتريك .. فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك .. لو انا هوصفك اوصف ايه .. عُقد فُل ابيض وفيه .. قلب بيدلدق حنان .. مِـلكي بقى وانا أدرى بيه .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد». 

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما، وحققت 284 مليونًا و433 ألف مشاهدة منذ عدة أيام.

وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن.. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".
 
وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 296 مليون مشاهدة على اليوتيوب

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 297 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 302 مليون مشاهدة

حسين الجسمي ينشر صورة من حفل اليوم الوطني الإماراتي

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 315 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 318 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت

الزمالك راحة 11 يوما .. سموحة: تأجيل القمة قرار ظالم

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

أول طلب لـ بيج رامي بعد حصده "مستر أوليمبيا" .. فيديو

وزير الرياضة يكشف سبب جلسته مع فرجاني ساسي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة