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سيارات

اعرف القيادة السليمة أثناء الرياح والعواصف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
نصح خبراء الهيئة الالمانية أصحاب السيارات بأن الرياح العرضية تشكل خطورة كبيرة على امان وسلامة القيادة ، والسبب هو سلوكيات القيادة التي تطرأ مؤخرا على السائقين .


وحذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من القيادة أثناء الرياح ونصحت بسرعة منخفضة مع إمساك المقود جيدا ، وعدم القيام بحركات توجيه شديدة ، وذلك لعدم انحراف السيارة على نحو مفاجئ عند تغيير اتجاهات تدفق الهواء .


كما أوضحت الهيئة ، أن طاقة الرياح قد تدفع السيارة لتنحرف إلى جوانب الطريق ، وهو ما يعتمد على قوة الرياح .


ولم يتوقف الامر على ذلك بل شدد الخبراء على توخي الحذر لأصحاب السيارات الكبيرة والمزودة بصندوق السقف ، حيث تزيد تأثيرات الرياح العرضية عليها ، ويمكن معرفة اتجاه الرياح من ميل الأشجار على جوانب الطريق .


بالاضافة الى تفادي الاستخدام المفاجئ او الضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة ، عدم استخدام التليفون المحمول أثناء قيادة السيارة لعدم فقدان التركيز ، عدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة،عدم قيادة السيارة وأنت في حالة إرهاق ، عدم تخطى السيارات التى امامك لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور ، عدم الانشغال بغير الطريق.


كذلك عدم تجاوز السرعة المقررة قانونًا ، عدم السير عكس الاتجاه نهائيا فى أى حالة من الحالات ، عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور ، عدم تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

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