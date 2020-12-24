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استشاري مناعة: سلالات كورونا لا تحتاج لتعديل بروتوكولات العلاج

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:58 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إن البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا تم تحديثها للمرة الرابعة، فهناك أدوية خرجت وأخرى جديدة تم إضافتها.

وأشار إلى أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، كان متوقع ظهورها، موضحًا أن خصائص الفيروس لم تتغير كثيرا وهذا لا يؤدي لتغيير البروتوكول العلاجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن سلالات كورونا الجديدة مثل الشخص الذى يظهر بطريقة مختلفة مثلا "اليوم يظهر بملابس صيفية وغدا ملابس شتوية" فالشخص لم يتغير، فسلالات كورونا الجديدة مثل الفيروس الأصلي.

وأشار إلى أن التحور الجيني فى كورونا لا يؤثر على نشاط الفيروس ولكنه يؤدي لسرعة الانتشار، مؤكدًا أن السلالات الجديدة لكورونا موجودة في مصر.

ولفت إلى أن اللقاحات أو العلاج لمرض يكون له أعراض جانبية، ولذلك المتخصصين يبحثون عن الفاعلية والأمان.

وفى نفس السياق أكد أن الاختبارات الخاصة بالسلالة الجديدة تتم فى مصر، وأن شركة فايزر أكدت أنه خلال 6 أشهر من الممكن أن تجاري التغيير الجديد و تنتج لقاح لها، ولذلك التغييرات الطارئة على سلالات كورونا لا تحتاج تعديل بروتوكولات العلاج.

ورد على سؤال: " لماذا تم وقف استخدام علاج هيدروكسي كلروكين فى بعض الدول" قال إنه لا يعلم حتى الأن سبب نجاح هذا العلاج، وهناك دول تستخدمه ولكن استخدامه مع المضاد الحيوي يتسبب فى مشكلات لمرضى القلب".

ولفت إلى أن العلاج السالف ذكره يحدث مشكلات وتغيرات فى القلب ولذلك لا يتم إعطائه للمريض الا بعد عمل رسم القلب، وهناك أدوية كثيرة بديلة.
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