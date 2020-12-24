ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الرياضة يكشف سبب جلسته مع فرجاني ساسي .. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:54 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن توسطه وعقده جلسة مع فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك من أجل تجديد عقده وبقائه بالفريق.

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" إنه لم يقنع فرجاني ساسي بالبقاء مثلما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وكان اللقاء بين الطرفين من أجل طمأنته فقط لا غير، وهذا هو دور وزارة الشباب والرياضة". 

وأوضح أن دوره ليس إقناع فرجاني ساسي بالبقاء وإنما تدعيم المؤسسة وكيان نادي الزمالك، وكل أندية مصر، وتم التواصل معه من المسؤولين داخل صفوف نادي الزمالك من أجل أن يجلس مع فرجاني ساسي ويطمئنه بشأن أحوال نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهو ما فعله وجلس معه وأكد له أنه لا مساس بنادي الزمالك، وأن الأمور في النادي وفي مصر بشكل عام تسير بشكل طبيعي، وعلى ما يرام ولا يوجد ما يقلقه، وترك له القرار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي.. ورينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب.. وريال سوسيداد يتصدر الدوري الإسباني

أشرف صبحي: مباراة القمة بدون جمهور.. ومن حق اتحاد الكرة منع أي رئيس نادي من حضور المباريات

أيمن يونس: هناك عروض كثيرة لـ بن شرقي والتجديد مع فرجاني ساسي مهم جدا ..فيديو

الجماهير تطالب لجنة إدارة الكرة بالزمالك بسرعة التجديد مع فرجاني ساسي

محمد فاروق: ساسي يجدد للزمالك ووكيله يتسبب فى أزمة

بعد العرض القطري.. وزير الرياضة يفاوض فرجاني ساسي من أجل الزمالك

ترشيحاتنا

كواليس رحيل طلعت يوسف عن الإسماعيلي بعد 48 ساعة من تعيينه

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

رغم انفصالهما.. مجدي الهواري يوجه رسالة إلى غادة عادل

بملابس بابا نويل.. محمد صلاح يحتفل مع زوجته وطفلتيه بالكريسماس

بـ 226 صوت.. محمد صلاح ثامن أفضل 10 لاعبين في العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة