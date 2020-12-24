وزير الرياضة يكشف سبب جلسته مع فرجاني ساسي .. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن توسطه وعقده جلسة مع فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك من أجل تجديد عقده وبقائه بالفريق.





وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" إنه لم يقنع فرجاني ساسي بالبقاء مثلما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وكان اللقاء بين الطرفين من أجل طمأنته فقط لا غير، وهذا هو دور وزارة الشباب والرياضة".





وأوضح أن دوره ليس إقناع فرجاني ساسي بالبقاء وإنما تدعيم المؤسسة وكيان نادي الزمالك، وكل أندية مصر، وتم التواصل معه من المسؤولين داخل صفوف نادي الزمالك من أجل أن يجلس مع فرجاني ساسي ويطمئنه بشأن أحوال نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهو ما فعله وجلس معه وأكد له أنه لا مساس بنادي الزمالك، وأن الأمور في النادي وفي مصر بشكل عام تسير بشكل طبيعي، وعلى ما يرام ولا يوجد ما يقلقه، وترك له القرار.