أخبار التوك شو| جدل داخل البيوت المصرية بسبب قرار وزيرالتعليم.. إصابة وائل الابراشي بـ كورونا.. أول طلب لـ بيج رامي بعد حصده "مستر أولمبيا"

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حالة من الجدل داخل البيوت المصرية بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيقوم برفع الغياب ولن يحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول من أيام الغياب.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، أن الوزير أكد أن المدارس مفتوحة لمن يرغب في الحضور والعمل بالمجموعات التقوية مستمر.

تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة، نستعرض أبرزها...

وقال الابراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " القناة الأولى المصرية"، "عندي كحة وسخونية ولا اعاني من ألام في الجسم والآلام متوسطة".

وقال بيج رامي خلال حواره مع مراسل برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" سعيد جدا بالاستقبال الحافل من أبناء بلدى وأرى أننى لا أستحق هذا الاحتفاء".

أعرب النجم المصري رامي السبيعي الشهير بـ بيج رامي، عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل عقب وصوله للقاهرة بعد تتويجه بلقب "مستر أولمبيا" 2020.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسي مقدم برنامج حديث القاهرة والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العقيد الليبي الراحل معمر القذافى كان يشعر بالقوة وهدوء الوضع في ليبيا ويري أن الرئيسين التونسي زين العابدين بن على فى تونس وحسنى مبارك فى مصر ضعفاء ولم يستطيعا السيطرة على الوضع حيال الثورات العربية.

قال عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن ليبيا كان من الممكن أن تواجه نفس مصير سوريا، لافتًا إلى أنه كان يخشى من تبعية الاضطراب الذي شهدته ليبيا على المنطقة.

وطالب خطاب خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، المستحقين للوحدات بالتوجه لبنك الاسكان والتعمير، برقم الوحده لاستكمال اجراءات البنك، واستلام ايصال معاينة الوحدة السكنية من جهاز المدينة.

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم تسليم 69 عمارة بداية من 17 يناير 2021، بالقاهرة الجديدة "وحدات سكنية بمشروع دار مصر لمتوسطى الدخل".

وأضافت خلال برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن الحكومة تدرس انشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة المحلية والخارجية، مشيرة الى ان صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع اجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأضافت خلال برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن الحكومة تدرس انشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة المحلية والخارجية، مشيرة الى ان صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع اجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

قالت نيفين جامع، إنه منذ توليها وزارة الصناعة والتجارة، والدولة تعمل على استراتيجية واضحة المعالم لصناعة السيارات والصناعات المغذية للصناعات، ومتابعة صناعة السيارات في دول العالم.

وتابع الطيار رشدي زكريا خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، نسعى دائما لرعاية جميع الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية وجميع فرق المنتخبات التي تمثل مصر في جميع البطولات العالمية، لافتا أن المصريين دائما يرفعون رءوسنا في مختلف دول العالم.

وتابع الطيار رشدي زكريا خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، نسعى دائما لرعاية جميع الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية وجميع فرق المنتخبات التي تمثل مصر في جميع البطولات العالمية، لافتا أن المصريين دائما يرفعون رءوسنا في مختلف دول العالم.

قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن جميع المصريين يشعرون بالفخر بعد إنجاز بيج رامي، المتوج بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2020».

كشف الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن صناعة السيارات في مصر بدأت منذ الخمسينيات وكانت مصر تمتلك ٣ شركات لصناعة السيارات، وحاليا تمتلك مصر قاعدة صناعية ليست بالقليلة لتصنيع السيارات والأوتوبيسات والميكروباصات، وكذلك عددا كبيرا من مهندسي البرمجيات قادرون على تدعيم هذه الصناعة بشكل كبير، والدخول في مجال صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز.





وأوضح خلال فيديو معروض ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق،: "جاهزون لمشاركتكم والاستفادة من خبراتكم وعلمكم ونحتاج إلى أن نتعاون في مجال بحوث السيارات وتأهيل كوادرنا في المصانع، وكذلك إلى التعاون مع الشركات العالمية، إذ أن الدولة أتاحت حجم سوق كبير جدا لصناعة السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وكل هذه عوامل جذب للأسواق العالمية".









قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن المستهدف العام القادم توصيل الغاز لـ مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أن توصيل الغاز للمنازل شهد قفزات كبيرة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وتابع عبد العزيز خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن تم توصيل الغاز لـ حوالى 11 مليون ونصف المليون وحدة سكنية ، مؤكدا أن كلما زادت معدلات توصيل الغاز للمنازل كلما قل حجم استيراد البوتاجاز، وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد







قال الفنان مصطفى درويش، تعليقا على ردود أفعال الجمهور عن دوره في مسلسل " إلا أنا" ، إن أبو حجر "عمل قلق"، على الرغم من أن زواج الرجل على إمرأته، حدث كثيرًا في سياق الدراما.









وأشار مصطفى درويش خلال لقائه مع برنامج " TOP Trending " المُذاع على فضائية " تن " ، أنه لم يكن متوقع كل هذه الكمية من ردود أفعال الجمهور ، ومهاجمته ، خاصة من السيدات، قائلا: "الحكاية اتعرضت كتير في العديد من الأفلام".





















قال النجم المصري رامي السبيعي الشهير بـ بيج رامي، إنه يتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نفسى ربنا يكلل كل دا وأقابل الرئيس السيسى"، مشيرا إلى أن وزير الشباب دائما على اتصال معه، وهو داعم حقيقى، وطوال الوقت يعرض الخدمات بشكل كبير.









